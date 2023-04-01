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В Ишиме 19 мая пройдет праздник выпускников "Алые паруса"

Общество, 09:28 21 апреля 2023

сообщество "Администрация города Ишима" ВКонтакте | Фото: сообщество "Администрация города Ишима" ВКонтакте

Общегородской праздник для выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Ишиме 19 мая. Мероприятие стартует в 16 часов на Привокзальной площади у Дворца культуры. Торжественную часть продолжат яркие номера концертной программы и исполнение школьного вальса.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, до начала праздника все учащиеся общей колонной пройдут от городского парка до Привокзальной площади. На время шествия движение транспорта на ул. Карла Маркса будет перекрыто.

В 2023 году ишимские школы окончат 782 девятиклассника и 453 одиннадцатиклассника.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# Алые паруса , вальс , Ишим , праздник

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