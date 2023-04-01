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Первый в истории фильм, снятый в космосе, вышел в прокат в России

Общество, 16:30 20 апреля 2023

Минкультуры РФ | Фото: Минкультуры РФ

Первый в истории кинематографа художественный фильм, снятый в космосе, вышел в прокат в России 20 апреля. Картина "Вызов" режиссера Клима Шипенко был снята на борту МКС в 400 км от Земли, сообщает Минкультуры России.

За 12 дней на космической станции отсняли 78 часов рабочего материала для будущего фильма. Еще около двух месяцев продолжались "земные" съемки.

По сюжету фильма торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Зрители узнают, справится ли героиня со сложной операцией, которую ей необходимо провести в условиях невесомости.

В съемках фильма приняли участие звёзды российского кино – Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие актёры, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Напомним, посмотреть фильм желающие могут и бесплатно по Пушкинской карте.

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