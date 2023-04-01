  • 21 апреля 202321.04.2023пятница
  • USD81,6188
    EUR89,4638
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О формате празднования Дня Победы в Тюменской области рассказал Александр Моор

Общество, 19:20 21 апреля 2023

телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

В этом году меняется традиционный формат празднования Дня Победы в Тюменской области. Чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей, будет организовано много локальных мероприятий. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор по итогам организационного комитета по подготовке к 9 Мая.

"Не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов. В Тюмени военная техника проследует через весь город, чтобы максимальное количество жителей могли ее увидеть", — сообщил он.

Курсанты ТВВИКУ выступят с плац-концертом на площади у мемориального комплекса "Память". На набережной Туры пройдет праздничный парад катамаранов "Под парусами Победы".

Во всех муниципалитетах региона предусмотрено большое количество концертных площадок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:21 21.04.2023Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 13 мая
19:20 21.04.2023О формате празднования Дня Победы в Тюменской области рассказал Александр Моор
19:05 21.04.2023Тюменцы обменялись подарками на фестивале дарения #МыВместе
18:37 21.04.2023На улице Щорса ограничили движение из-за порыва водовода