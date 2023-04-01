О формате празднования Дня Победы в Тюменской области рассказал Александр Моор

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

В этом году меняется традиционный формат празднования Дня Победы в Тюменской области. Чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей, будет организовано много локальных мероприятий. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор по итогам организационного комитета по подготовке к 9 Мая.

"Не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов. В Тюмени военная техника проследует через весь город, чтобы максимальное количество жителей могли ее увидеть", — сообщил он.

Курсанты ТВВИКУ выступят с плац-концертом на площади у мемориального комплекса "Память". На набережной Туры пройдет праздничный парад катамаранов "Под парусами Победы".

Во всех муниципалитетах региона предусмотрено большое количество концертных площадок.