Тружениц тыла из Ярковского района поздравили с наступающим Днем Победы

Антонина Григорьевна Ордина | Фото: информационный центр правительства Тюменской области Антонина Григорьевна Ордина | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тружениц тыла из Ярковского района поздравили с наступающим Днем Победы. Ветеранам передают поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора и наборы от местных товаропроизводителей, сообщает информационный центр правительства региона.

Когда началась война, жительнице с. Усалка Антонине Григорьевне Ординой было 10 лет. Она вспоминает, что тяжело трудились абсолютно все. "Не было женщин, детей, все были колхозники...", – сказала Антонина Григорьевна. Отца и старшего брата забрали на фронт. После войны трудилась на звероферме и продолжала работать там всю свою жизнь. Отец и брат вернулись живыми. Брат, участник Великой Отечественной войны жив и сейчас. Ему 98 лет. Живет в Тюмени.

Нина Ильинична Ситникова | Фото: информационный центр правительства Тюменской области Нина Ильинична Ситникова | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жительницы с. Покровское Нина Ильинична Ситникова и Валентина Прокопьевна Степанова в годы войны работали в колхозе и на лесозаготовках.

После войны Нина Ильинична стала фармацевтом. При ней шло строительство покровской аптеки, в которой она трудилась до выхода на пенсию.

Валентина Прокопьевна стала учителем и проработала всю жизнь в средней школе, получила звание "Отличник народного просвещения".

Валентина Прокопьевна Степанова | Фото: информационный центр правительства Тюменской области Валентина Прокопьевна Степанова | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Ярковском районе проживают 60 тружеников тыла и один участник Великой Отечественной войны, которому в 2023 году исполняется 99 лет.