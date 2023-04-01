Более 14 тысяч жителей Тюмени проголосовали за дизайн-проекты пяти территорий

| Фото: t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

За дизайн-проекты пяти общественных территорий проголосовали более 14 тыс. жителей Тюмени за первые 10 дней. Это - парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, зелёные уголки по ул. Энергостроителей, 10, Мусоргского, 38, 40, Московскому тракту, 163, сообщает администрация Тюмени.

Территории будут благоустроены в 2024 г. в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", а то какими они станут зависит от горожан. Голосование проходит на единой платформе Минстроя РФ 72.gorodsreda.ru до 31 мая.

Участник голосования смогут выиграть подарки. Для этого нужно отправить скриншот с сайта после голосования на 72.gorodsreda@mail.ru. Нужно указать фамилию, имя и отчество, номер телефона. Розыгрыши проводятся каждую субботу до 3 июня включительно на ул. Дзержинского. Все номерки, за исключением выигравших, остаются в барабане до конца розыгрыша. Он проводится параллельно с фестивалем в честь 10-летия портала "Тюмень – наш дом", площадки которого также работают каждую субботу на ул. Дзержинского.

В ближайшую субботу 29 апреля разыграют наушники от партнёра конкурса - интернет-магазина iShop72, а 3 июня – iPhone. Организатор розыгрыша – Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Отметим, что перейти на платформу голосования можно и через группы в соцсетях. Например, во ВКонтакте "Администрация города Тюмени" в строке меню такую роль выполняет плашка "Высказать мнение".