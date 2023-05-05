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В выходные в Тюменской области установится сухая и ветреная погода

Общество, 10:56 05 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сухая и ветреная погода установится в Тюменской области в предстоящие длинные выходные, с 6 по 9 мая. При этом если в субботу и воскресенье дневная температура воздуха будет подниматься до 25 градусов, то уже с 8 мая она опустится до плюс 13.

В Тюмени 6 мая ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 25, ночью столбики термометров опустятся до плюс 13. Ветер южный, 6 метров в секунду.

7 мая синоптики прогнозируют плюс 23, ночью – плюс 6 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность, сильный северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

8 мая днем похолодает до плюс 13 градусов. В ночные часы температура воздуха понизится до плюс 3. Ожидается малооблачная погода, сильный западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В День Победы, 9 мая, будет солнечно, плюс 15 градусов днем и до 5 градусов тепла в ночные часы. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Любовь Голышева

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