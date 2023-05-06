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Железнодорожный круиз "В Сибирь" доставит туристов в Тюмень 7 мая

Общество, 13:41 06 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный круиз "В Сибирь" доставит туристов из Москвы в Тюмень 7 мая, в Тобольск - 8 мая. Заполняемость вагонов почти 100 %, сообщил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"В этом году Тюменскую область ждет еще два железнодорожных круиза. В ноябрьские праздники запланировано отправление увеличенного состава - до 200 человек, так что туристы смогут побывать на открытии термального сезона. А также проникнуться духом рождества в Сибири, отправившись в круиз в новогодние каникулы", - уточнил Дмитрий.

Тур рассчитан на шесть дней и пять ночей, с 5 по 10 мая, и включает остановки в пяти городах: Москве, Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.

Впервые Тюменская область встретила железнодорожный круиз "В Сибирь" 7 марта 2022 года, напомнил инфоцентр правительства Тюменской области.

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