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Пострадавшим от пожаров тюменским предприятиям окажут необходимую помощь

Общество, 16:18 08 мая 2023

Фёдор Новопашин, житель с. Успенка | Фото: Фёдор Новопашин, житель с. Успенка

Торгово-промышленная палата Тюменской области ведет сбор оперативной информации о предприятиях, которые пострадали во время пожаров. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Руководители бизнеса могут сообщить о помощи, которая сейчас требуется. Форма размещена по ссылке.

Предприниматели, которые готовы оказать поддержку пострадавшим людям, могут позвонить по номеру: +7(3452) 288-401, либо заполнить форму.

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# помощь , предприятия , ТПП Тюменской области

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