Пострадавшим от пожаров тюменским предприятиям окажут необходимую помощь
| Фото: Фёдор Новопашин, житель с. Успенка
Торгово-промышленная палата Тюменской области ведет сбор оперативной информации о предприятиях, которые пострадали во время пожаров. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Руководители бизнеса могут сообщить о помощи, которая сейчас требуется. Форма размещена по ссылке.
Предприниматели, которые готовы оказать поддержку пострадавшим людям, могут позвонить по номеру: +7(3452) 288-401, либо заполнить форму.