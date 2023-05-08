Для пострадавших от пожаров прокуратура Тюменской области организует мобильные приемные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильные приемные для пострадавших в результате пожаров жителей районов организовала прокуратура Тюменской области. Территориальные прокуроры работают на местах пожаров в пунктах временного размещения граждан.

Также открыты телефоны горячих линий". В прокуратуре Тюменской области по номерам 8 (3452)27-04-60 и 8 (3452) 27-04-43; Тюменского района - 8 (3452)56-89-37 (доб.208, 221); в Тобольской межрайонной прокуратуре - 8 (3456) 241-972.

В прокуратуре Нижнетавдинского района горячая линия работает по телефонам 8 (34533)2-48-02 и 8 (34533) 2-49-30; Юргинского района - 8-(34543) 2-34-95; Ярковского района - 8 (34531) 25-4-24 и 8 (34531) 25-0-15.

По всем поступившим обращениям прокуратурой области незамедлительно будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Вопросы оказания необходимой помощи всем пострадавшим, проведения доследственных проверок по фактам пожаров находятся на личном контроле прокурора Тюменской области.