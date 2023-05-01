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Житель Тюменской области четыре года ездил на автомобиле без прав

Происшествия, 10:58 10 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10 месяцев ограничил свободу жителю Абатского района суд за поддельные права. Водительское удостоверение мужчина купил через интернет в 2018 г. Четыре года он управлял автомобилем, фактически не имея на то права, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В марте 2021 г. инспекторы остановили его на 355 км автодороги Тюмень - Омск Абатского района для проверки документов. Тогда и был обнаружен подлог. На рассмотрении уголовного дела он не присутствовал, но вину признал, в содеянном раскаялся.

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# водительские права , подделка документов , суд

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