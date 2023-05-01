Студентам ТюмГУ предложат пять элективов по компьютерному инжинирингу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять элективных курсов по основам компьютерного инжиниринга будут доступны студентам всех направлений подготовки ТюмГУ к 2025 году. Цель дисциплин — формирование основ инженерной деятельности у студентов широкого круга специальностей, в том числе непрофильных направлений.

В вузе уже реализуется первый из линейки элективов — "Цифровой инструментарий". Студенты осваивают навыки проектирования для создания объектов – от разработки трехмерного эскиза до проведения виртуальных испытаний. Курс ведут практикующие инженеры научного центра мирового уровня ТюмГУ.

В ближайшие два года трек по компьютерному инжинирингу пополнится элективами: "Анализ кинематики многотельных систем", "Динамическое моделирование технических систем", "Аддитивные технологии и числовое программное управление", "Решение инженерных задач междисциплинарного взаимодействия" и "Управление инженерными данными", сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.