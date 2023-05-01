Тюменская область помогает ремонтировать больницы Краснодона и Краснодонского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Восстановительные работы на объектах Краснодонского района продолжаются. Сейчас здесь ремонтируют учреждения здравоохранения. В ближайшие месяцы увидим результаты той большой работы, которую делает Тюменская область. Об этом рассказал глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Краснодонцы благодарят жителей Тюменской области за восстановление разрушенных объектов. Юные горожане уже приступили к тренировкам в бассейне. Это спортивное сооружение было повреждено более десяти лет назад. Именно его попросили восстановить краснодонцы, когда тюменский регион взял шефство над территорией.

"Благодарим всех тюменцев, губернатора Александра Моора за неоценимую помощь Краснодону и Краснодонскому району. Бассейн теперь прекрасный: шесть дорожек, 25 метров. Это говорит о хорошем труде и доброте тех людей, которые здесь работали", — отметил Сергей Козенко.

Напомним, 11 мая Александр Моор рассказал президенту РФ о восстановительных работах в Краснодоне. Среди объектов – многофункциональная больница, детское отделение, родильный дом.

Видео информационного центра правительства Тюменской области