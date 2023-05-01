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Александр Моор: по оценке президента в целом у нас все получается

Губернатор, 19:23 11 мая 2023

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

По оценке президента в целом у нас все получается, об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Напомним, 11 мая президент России Владимир путин провел встречу с главой Тюменской области.

"Президент России Владимир Путин отметил благоприятную демографическую ситуацию в Тюменской области. Население растет. С обсуждения этой темы начали встречу в Москве. Рассказал главе государства о поддержке наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, о помощи, которую оказываем их родным и близким. Поделился деталями о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики", - рассказал губернатор.

Кроме того, по его словам, в ходе беседы был затронут широкий набор тем - господдержка региональной экономики, привлечение инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры, строительство. Президент отметил успехи региона в сельском хозяйстве.

"Сообщил, что планирую участвовать в выборах губернатора Тюменской области этой осенью. Президент подчеркнул, что есть проблемные зоны, над которыми надо работать. Но сказал, что в целом у нас все получается, и пожелал удачи", - отметил глава региона.

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# Александр Моор , Владимир Путин

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