  • 11 мая 202311.05.2023четверг
  • USD76,6929
    EUR84,1498
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор рассказал президенту о поддержке мобилизованных и их семей

Политика, 16:27 11 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области реализуется ряд мер поддержки мобилизованных граждан и их семей. Так, всем, кто служит по контракту в именных подразделениях, выплачивают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Предусмотрены и другие выплаты.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 11 мая.

"Мы шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки. Благодаря вашим решениям у нас теперь есть возможность приобретать для них дополнительное оборудование, обмундирование, имущество – мы в прошлом году на это потратили почти миллиард рублей", - рассказал Александр Моор.

Что касается семей военнослужащих, то по его словам, регион здесь занимает инициативную позицию. По каждой семье составлен социальный паспорт. Данные фиксируются в едином программном продукте, доступ к которому имеют все заинтересованные службы.

Губернатор добавил, что в Тюменской области принято более 30 видов социальной поддержки.

"Это бесплатное двухразовое горячее питание для всех школьников с 1 по 11 класс, горячее питание для студентов до 24 лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования. Есть возможность получения профессионального обучения либо дополнительного профессионального образования для жен мобилизованных либо детей, если они находятся в трудоспособном возрасте, и много других", - доложил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Владимир Путин , социальные выплаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 11.05.2023Во всех селах Тюменской области построят новые современные школы
17:01 11.05.2023Работа по снижению аварийности на дорогах ведется в Тюменской области
16:38 11.05.2023В Тюменской области сохраняется позитивная динамика естественного прироста населения
16:29 11.05.2023Владимир Путин отметил высокие темпы строительства в Тюменской области