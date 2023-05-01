Александр Моор рассказал президенту о поддержке мобилизованных и их семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области реализуется ряд мер поддержки мобилизованных граждан и их семей. Так, всем, кто служит по контракту в именных подразделениях, выплачивают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Предусмотрены и другие выплаты.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 11 мая.

"Мы шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки. Благодаря вашим решениям у нас теперь есть возможность приобретать для них дополнительное оборудование, обмундирование, имущество – мы в прошлом году на это потратили почти миллиард рублей", - рассказал Александр Моор.

Что касается семей военнослужащих, то по его словам, регион здесь занимает инициативную позицию. По каждой семье составлен социальный паспорт. Данные фиксируются в едином программном продукте, доступ к которому имеют все заинтересованные службы.

Губернатор добавил, что в Тюменской области принято более 30 видов социальной поддержки.

"Это бесплатное двухразовое горячее питание для всех школьников с 1 по 11 класс, горячее питание для студентов до 24 лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования. Есть возможность получения профессионального обучения либо дополнительного профессионального образования для жен мобилизованных либо детей, если они находятся в трудоспособном возрасте, и много других", - доложил Александр Моор.