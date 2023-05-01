В Тюменской области сохраняется позитивная динамика естественного прироста населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Темпы естественного прироста населения сохранялись в Тюменской области в 2022 году. Фиксируется и большой миграционный прирост.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который отметил, что немногие регионы могут похвастаться такими показателями.

Александр Моор привел следующие данные: в Тюмени в 2009 году было 600 тыс. населения, в 2019-м, через 10 лет, – 800 тыс., город прирос на треть. По последним данным переписи на 2022-й – 850 тыс.

"Соответственно, в других муниципалитетах тоже растет, и в целом по региону действительно уже много лет позитивная динамика естественного прироста населения", - добавил глава тюменского региона.

Как заметил президент России, в том числе и за счет того, что в Тюменской области число медиков, врачей на тысячу населения выше, чем в среднем по стране.

"Могу предложить, что в целом комфортно жить в Тюменской области, мы много для этого делаем, любим свой край. К нам действительно много приезжает и из соседних регионов. Приезжают в том числе медицинские работники для того, чтобы работать в нашей системе здравоохранения, педагогические сотрудники приезжают", - сказал губернатор Тюменской области.