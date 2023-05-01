Владимир Путин отметил высокие темпы строительства в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году в Тюменской области был установлен исторический рекорд – построено 1,4 квадратных метра жилья на человека. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"И это третий результат в Российской Федерации, - отметил губернатор. – И это во многом благодаря тому, что мы используем инструменты инфраструктурного меню, которые были разработаны правительством по вашему поручению, могу сказать, что это очень эффективный инструмент. Но также сильно влияют на рынок жилья всевозможные льготные программы по ипотеке".

Губернатор сообщил, что в 2022 году был очень большой ввод многоквартирного домов, но много вводится и строится индивидуального жилья. Всего было введено 2 млн 245 тысяч квадратных метров.

"В предыдущие годы рост был, но только небольшой, а здесь прямо скачок: 1 млн 706 тысяч и 2 млн 245", - подчеркнул президент.