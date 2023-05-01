Путин положительно оценил экономический рост Тюменской области

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

174 % составил индекс обрабатывающих производств в Тюменской области по итогам пяти лет, несмотря на все вызовы и сложности и 2022 года, и всего пандемийного периода. Об этом губернатор региона Александр Моор сообщил президенту РФ Владимиру Путина на официальной встрече в Кремле.

"Экономика в целом и наши предприятия адаптировались и показывают устойчивый рост. Инвестиции в прошлом году выросли на 40 процентов по отношению к 2021-у", - отметил Александр Моор.

Он уточнил, что компания "Сибур" продолжает развивать потенциал тобольской нефтехимической площадки. В рамках соглашения с Минэнерго приступили к реализации нового проекта по производству полипропилена из пропилена дегидрированием пропана. Объем инвестиций – примерно 2,5-3 млрд долларов. Выход на промышленное производство – 2027 год.

"Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнеров", - пояснил губернатор Тюменской области.

Александр Моор напомнил, главе государства, что во время его визита в 2020 году в Тобольск в его аэропорту еще не было здания аэровокзала. В 2021 году весь проект завершен. "Сибур" построил новый аэропорт, он работает. Сейчас можно улететь в девять городов России, а в этом году по решению правительства он стал еще и международным.

Владимир Путин положительно оценил основные показатели развития экономики Тюменской области.