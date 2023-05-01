В Тюменской области семьям участников СВО помогают в 80 социальных гостиных

| Фото: Региональный центр "Семья" | Фото: Региональный центр "Семья"

80 социальных семейных гостиных продолжают работу в Тюменской области. Здесь родственники мобилизованных жителей могут бесплатно получить правовые и финансовые консультации, психологическую помощь, а также оставить на несколько часов детей.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на встрече с президентом России Владимир Путиным в Москве 11 мая.

Глава региона подчеркнул, что большой популярностью пользуются консультации, связанные с предоставлением кредитных каникул. Очень востребована психологическая помощь.

"Я расскажу Вам один пример – мне рассказывала одна из супруг военнослужащих на нашей встрече. У них сын, ему девять лет, мальчишка веселый. Когда папа ушел служить, – видимо, такая была ментальная связь, – мальчик замкнулся в себе. И она сказала, что благодаря психологической поддержке вернула себе веселого, жизнерадостного сына. Ради этого мы и работаем", - поделился Александр Моор.

Он также добавил, что в июне 2022 года Тюменская область заключила соглашение с городом Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. В рамках этого соглашения регион оказывает поддержку в восстановлении инфраструктуры, здравоохранения, образования, спорта.

"Ремонтируем дороги. Сейчас аварийно-восстановительная бригада наших специалистов помогает пройти отопительный сезон. Работают наши медики и педагоги", - добавил Александр Моор.