14 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Областной форум "Семья". 0+

В Тюмени в 10 часов в спортзале МФСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) пройдут чемпионат и первенство города по тхэквондо ИТФ. 6+

В Тюмени в 11 часов в районе Лесобазы (ул. Лесопарковая) начнется открытие городской "Велогонки – критериум" памяти героя Советского Союза М. Мельникайте, посвященной Дню Победы. 0+

В Тюмени в 12 часов в концертном зале дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоится спектакль "Ты ж девочка!" школы актерского мастерства Молодежного театра "НАШ". 0+

В Тюмени в 14 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а. стр. 1) начнется торжественное открытие легкоатлетической эстафеты. Старт первого забега эстафеты в 14 часов 30 минут. 0+

Интересное в этот день:

1692 — спущен на воду первый российский военный корабль, построенный при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

1796 — английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1832 — в России законодательно создан институт присяжных стряпчих.

1835 — вышла в свет "Сказка о рыбаке и рыбке", написанная А.C. Пушкиным.

1878 — название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрёл эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

1900 — в Париже открылись II Олимпийские игры.

1906 — открывается движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина — 19,8 км.

1914 — первый полёт поплавкового варианта самолёта "Илья Муромец" (конструкция И. И. Сикорского).

1922 — столица Башкирии перенесена из Стерлитамака в Уфу.

1926 — завершился первый трансарктический перелёт на дирижабле "Норвегия" со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс.

2008 — футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) выиграл Кубок УЕФА.

2009 — запущен на орбиту телескоп "Гершель", названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.