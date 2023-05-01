Сертификаты для обследования здоровья начали выдавать молодоженам на Ямале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выдачу сертификатов для молодоженов начали досрочно на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее планировалось запустить реализацию проекта 1 июля.

Одно из мероприятий — это забота о здоровье молодых семей. Ключевая цель — оценить состояние репродуктивного здоровья и в случае необходимости вовремя начать лечение. Сертификат позволяет бесплатно получить консультацию специалистов, пройти ряд диагностических процедур, включая УЗИ и анализы на гормоны. Воспользоваться им можно в течение шести месяцев с момента получения.

Для получения сертификата достаточно, чтобы одному из супругов было от 18 до 35 лет. Выдавать документ будут при регистрации брака, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.