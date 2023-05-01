Тюменских школьников приглашают в медико-фармацевтическую школу ТМУ

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Регистрация на отборочный этап открытой медико-фармацевтической школы "Авиценна и Везалий" стартовал в Тюменском медицинском университете. Она продлится до 9 июня включительно по ссылке, сообщает пресс-служба вуза.

Отборочный этап на смену начнется с 12 июня. Школьникам нужно будет прослушать лекции и ответить на экзаменационные вопросы. Имена тех, кого пригласят на смену, станут известны 15 июня.

Обучение в медико-фармацевтической школе пройдет с 24 по 30 июня. Ребят ждут не только лекции и семинары, но и работа над собственной научной идеей. Предусмотрены занятия по фармацевтическим дисциплинам, анатомии, биологии, химии, латинскому языку.

"Участники посетят практикумы по физиологии растений и животных, микроскопированию, качественным реакциям, экстрагированию и лиофильной сушке. Такие слова, как "тонкослойная хроматография" и "прикладная фотометрия" станут понятными и доступными. Ребята увидят коллекции черепов, тушек птиц, плоды, семена и реактивы всех мастей и расцветок", - рассказал руководитель открытой медико-фармацевтической школы, кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии Денис Трушников.

Он пояснил, почему школа названа в честь Авиценны и Везалия. Дело в том, что этим естествоиспытателям принадлежат идеи по поиску и выделению лекарственных субстанций из объектов живой и неживой природы. "Ребятам предстоит пройти историческими маршрутами, открывая для себя новое", - добавил руководитель школы.