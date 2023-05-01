Участники СВО получают письма и посылки от родных и школьников

| Фото: Минобороны России | Фото: Минобороны России

Работа по доставке почтовых отправлений участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих родным в регионы Российской Федерации непрерывна, сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркивают, что линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения специальной военной операции идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.

"Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

У каждого в тылу остались друзья, родственники и знакомые. Школьники и просто неравнодушные граждане чтобы выразить свою поддержку бойцам, отправляют письма и посылки участникам СВО", – сообщили в Минобороны России.

Такие весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов, считают в ведомстве.

Письма и посылки на фронт присылают из разных уголков страны. Дети отправляют послания и рисунки с георгиевскими ленточками, российскими флагами, цветами, а специалисты ФПС передают их адресатам на передовой. Военнослужащие бережно хранят письма ребят. Каждое послание обязательно доходит до адресата.

Доставка почтовых отправлений непосредственно в районы проведения спецоперации организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами и осуществляется ежедневно. В зоне проведения СВО почту развозят всеми видами транспорта, а если это места, которые располагаются неподалеку от линии огня, – то и на броневиках.