  • 22 мая 202322.05.2023понедельник
  • USD79,9093
    EUR86,2770
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники СВО получают письма и посылки от родных и школьников

Общество, 18:04 22 мая 2023

Минобороны России | Фото: Минобороны России

Работа по доставке почтовых отправлений участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих родным в регионы Российской Федерации непрерывна, сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркивают, что линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения специальной военной операции идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.

"Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

У каждого в тылу остались друзья, родственники и знакомые. Школьники и просто неравнодушные граждане чтобы выразить свою поддержку бойцам, отправляют письма и посылки участникам СВО", – сообщили в Минобороны России.

Такие весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов, считают в ведомстве.

Письма и посылки на фронт присылают из разных уголков страны. Дети отправляют послания и рисунки с георгиевскими ленточками, российскими флагами, цветами, а специалисты ФПС передают их адресатам на передовой. Военнослужащие бережно хранят письма ребят. Каждое послание обязательно доходит до адресата.

Доставка почтовых отправлений непосредственно в районы проведения спецоперации организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами и осуществляется ежедневно. В зоне проведения СВО почту развозят всеми видами транспорта, а если это места, которые располагаются неподалеку от линии огня, – то и на броневиках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минобороны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 22.05.2023В Тюменской области запретили посещать водоемы после 20 часов
18:04 22.05.2023Участники СВО получают письма и посылки от родных и школьников
17:57 22.05.202323 мая - события дня
17:24 22.05.2023В Тюмени вылечили пациентку, которая заразилась лихорадкой Денге в Таиланде