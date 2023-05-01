В Тюменском медуниверситете "строили" кампус

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140 специалистов Тюменского медуниверситета приняли участие в командной деловой игре, посвященной моделированию кампуса. Каждая из 24 команд строила свой кампус под руководством условного "ректора", сообщает пресс-служба вуза.

Прежде, чем принять проект, нужно, по словам "ректора" одной из команд, доцента ТМУ Дениса Трушникова, постараться примерить его на себя.

"Побывать на месте студента, преподавателя, исследователя, партнера и даже жителя города, в котором кампус расположен", - пояснил он. Именно поэтому проектирование кампуса его команда начала со столовой и студенческого общежития.

Другой участник игры, проректор по молодежной политике и региональному развитию университета Светлана Соловьева считает, что во главу угла необходимо поставить научные исследования.

"Мы рассматривали их, как стартовую площадку, как точку роста для всех видов деятельности вуза, - отметила она. - Именно исследования, особенно находящиеся во фронтире современной науки, должны стать основой формирования коллективов внутри кампуса. В эти коллективы войдут и студенты, и ведущие эксперты, лидеры, профессорско-преподавательский состав. Это позволит вовлекать в деятельность кампуса различные сообщества: представителей, исследователей, обучающихся других вузов, создавать промышленные партнерства. Такой подход позволит создавать новые научные проекты и формировать новые компетенции у обучающихся".

Обучающий тренинг был организован экспертами Школы управления Сколково совместно с дирекцией по стратегическому развитию и кадровой политике Тюменского медицинского университета.