Туристические возможности Тюменской области представили на гранд-финале "Мастеров гостеприимства"

| Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой | Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой

Туристические возможности Тюменской области представили на гранд-финале конкурса "Мастера гостеприимства", который состоялся в Перми. Событие объединило более тысячи участников.

Об этом в своем Telegram-канале написала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. На гранд-финале она работала в составе команды спикеров.

"В качестве наставника конкурса на конференции "Двигатели туризма" рассказала о работе нашей команды. Мало создать турбренд, важно, чтобы он правильно работал на имидж региона. Главный фокус – на системную и комплексную работу всех участников сферы гостеприимства. На панельной дискуссии о развитии территорий затронули вопросы брендинга, продвижения и успешных кейсов. Ну а туристические возможности Тюменской области мои коллеги ярко презентовали на выставке регионов", — рассказала Мария Трофимова.

Благодаря команде проекта "Россия – страна возможностей" в регионах формируется большое сообщество вовлеченных в развитие туризма специалистов.