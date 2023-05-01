Производители зерна в УФО получили 543 миллиона рублей господдержки

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

543 млн рублей господдержки получили агропредприятия – производители зерна в регионах УФО. Об этом сообщает полпредство.

"Рекордный урожай зерна в 2022 году – это, без сомнений, достижение наших аграриев. Вместе с тем такие объёмы, а также внешнеполитические факторы привели к снижению цен на зерно. Для нивелирования ситуации правительство России в этом году выделило средства на прямую поддержку производителей зерна. В регионы УФО на эти цели направлено 543 млн рублей, средства доведены до аграриев", – акцентировал внимание полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Вместе с тем, он отметил динамику посевной кампании, которая выше прошлогодней. Яровой сев выполнен на 2,4 млн га, а это более половины от запланированных 4,5 га. Под зерновые и зернобобовые культуры отведено на 24 тыс. га больше, чем в 2022 г.

Под посев картофеля хозяйства подготовили 33 тыс. га земель. Он посажен уже на 20 тыс. га. Овощи открытого грунта займут 4 тыс. га. Около половины площадей засажено.