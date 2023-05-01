"Формэйшн Вера" представляет легендарные постановки на Ямале и в Югре
| Фото: сайт культурноесотрудничество.рф
"Формэйшн Вера" представляет легендарные постановки в Салехарде. Первые гастроли в рамках межрегиональной программы по сотрудничеству в культуре стартовали в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Салехарде 23 мая.
"Мы благодарим губернаторов за такую прекрасную возможность гастролировать по городам. Это очень здорово. Очень хорошая инициатива", - цитирует тренера коллектива "Формэйшн Вера" Марию Потапову информационный центр правительства Тюменской области.
Подробная программа на сайте культурноесотрудничество.рф.
Видео с репетиции. Предоставлено "Ямал-Медиа".