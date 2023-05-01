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"Формэйшн Вера" представляет легендарные постановки на Ямале и в Югре

Общество, 18:54 23 мая 2023

сайт культурноесотрудничество.рф | Фото: сайт культурноесотрудничество.рф

"Формэйшн Вера" представляет легендарные постановки в Салехарде. Первые гастроли в рамках межрегиональной программы по сотрудничеству в культуре стартовали в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Салехарде 23 мая.

"Мы благодарим губернаторов за такую прекрасную возможность гастролировать по городам. Это очень здорово. Очень хорошая инициатива", - цитирует тренера коллектива "Формэйшн Вера" Марию Потапову информационный центр правительства Тюменской области.

Подробная программа на сайте культурноесотрудничество.рф.

Видео с репетиции. Предоставлено "Ямал-Медиа".

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# культура , соглашение о сотрудничестве , формейшн Вера

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