В Тюменской области приостановили продажу четырех ветеринарных препаратов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продажу четырех ветеринарных препаратов приостановили в Тюменской области. Образцы лекарств не соответствуют требованиям по качеству, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.

В числе таких препаратов вакцины против оспы, микоплазмоза и инфекционного энцефаломиелита птиц - "ВЕКТОРМУН FP-LT" серий 420-494 и 430-070. Сроки годности заканчиваются в сентябре и октябре 2024 года, производитель "Biomune Company" США.

Еще одна вакцина от инфекционного бронхита кур в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах -"БРОНИПРА-1" серия 96Х2-1, срок годности - август 2024, испанского производителя "Laboratorios Hipra, S.A.". А также "Анальгин 30%", серия 220910222, годен до сентября 2025 года, производства болгарской компании "Biovet AD".