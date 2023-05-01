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В Тюменской области приостановили продажу четырех ветеринарных препаратов

Общество, 17:13 24 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продажу четырех ветеринарных препаратов приостановили в Тюменской области. Образцы лекарств не соответствуют требованиям по качеству, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.

В числе таких препаратов вакцины против оспы, микоплазмоза и инфекционного энцефаломиелита птиц - "ВЕКТОРМУН FP-LT" серий 420-494 и 430-070. Сроки годности заканчиваются в сентябре и октябре 2024 года, производитель "Biomune Company" США.

Еще одна вакцина от инфекционного бронхита кур в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах -"БРОНИПРА-1" серия 96Х2-1, срок годности - август 2024, испанского производителя "Laboratorios Hipra, S.A.". А также "Анальгин 30%", серия 220910222, годен до сентября 2025 года, производства болгарской компании "Biovet AD".

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# вакцина , лекарства , Россельхознадзор

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