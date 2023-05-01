В Тюменской области планируют учредить премию инженера-конструктора им. Никитина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премию им. конструктора Николая Никитина, соавтора памятника на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет" планируют учредить в Тюменской области. Номинаций будет несколько, в том числе и инженерная и литературная.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель совета общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова.

"В литературном направлении могут участвовать те, кто пишет прекраснейшие рассказы и отправляет свои произведения на Донбасс. И вот недавно узнала, что среди таких людей оказался тюменский писатель Сергей Козлов с произведением "Молитва о пуле". Претендентами на премию могут стать и инженеры, конструкторы. Нужно поддерживать проекты, связанные с защитой Родины, сохранением памяти, народной культуры", - пояснила она.

Сейчас разрабатывается положение. Если его утвердят, премию учредят уже в этом году.

Напомним, Николай Никитин - советский архитектор и ученый в области строительных конструкций. Он родился в Тобольске, учился в Ишиме в приходском училище. В память о нем в Ишиме установлен памятник. Композиция создана из нержавеющей стали высотой 4,5 метра.

Виктория Макарова