Шесть тюменских пенсионеров представят регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Итоги XI областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения подвели 25 мая. В финале победили шесть тюменских пенсионеров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Призерами стали Татьяна Арканова из с. Вагай и Георгий Тарасов из с. Боровое Ишимского района, Валентина Девяткова из с. Нижняя Тавда и Сергей Аверин из с. Емуртла Упоровского района, Ирина Анюнина из Заводоуковска и Владимир Снигирев из с. Карагу Упоровского района. Они представят Тюменскую область на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

"Мы видим, как растут навыки наших "взрослых" студентов программы "Расширяя горизонты": если 10 лет назад мы учили пользоваться мышкой и копировать файлы, то сегодня ученики осваивают электронные онлайн-таблицы, получают госуслуги, не выходя из дома. Желаю всем участникам и победителям не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым ИТ-знаниям и вдохновлять других на цифровые подвиги", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Всего в отборочном этапе чемпионате 2023 года приняли участие 99 человек, где самому старшему было 85 лет. В финал вышли 16 человек.