Тюменка на производство кормов для непродуктивных животных направила займ от регионального фонда

| Фото: vk.com/fond_72 | Фото: vk.com/fond_72

Тюменский предприниматель Елена Кунгурцева получила займ по беззалоговой программе "Действуй" под 7,5 % годовых на два года с отсрочкой на шесть месяцев. Средства необходимы на покупку сырья и материалов для производства готовых кормов для непродуктивных животных, сообщает фонд микрофинансирования Тюменской области.

"Елена решила запустить производство корма для непродуктивных животных, по плану - небольшое производство в собственной квартире. Уже приобретены автоклав, пробная партия реторт пакетов, автозапайщик вертикального типа с конвейерной лентой, дегидратор для мяса. В дальнейшем планируется аренда помещения и расширение до масштабного производства с линиями для сухого и влажного корма", - рассказали в фонде.

Елена Кунгурцева ведет предпринимательскую деятельность с 2021 года.

Финансовая поддержка бизнесу оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Наши финансовые продукты помогают реализовать идею на любом этапе, так как в линейке продуктов есть займы для начинающих предпринимателей и возможность получить средства без залога", - отметил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

Всего с начала года специалисты регионального фонда выдали 129 микрозаймов на сумму 231 млн рублей.

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