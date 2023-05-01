По требованию прокуратуры в Тюмени ликвидировали свалку

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Несанкционированную свалку в Тюмени ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Собственник земельного участка в районе ул. Республики не соблюдал экологические требования и допустил загрязнения почвы отходами.

Надзорное ведомство внесло юридическому лицу представление, по постановлению прокуратуры должностное лицо организации привлечено к административной ответственности.

После прокурорского вмешательства участок был очищен от отходов.