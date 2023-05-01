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По требованию прокуратуры в Тюмени ликвидировали свалку

Общество, 17:45 29 мая 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Несанкционированную свалку в Тюмени ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Собственник земельного участка в районе ул. Республики не соблюдал экологические требования и допустил загрязнения почвы отходами.

Надзорное ведомство внесло юридическому лицу представление, по постановлению прокуратуры должностное лицо организации привлечено к административной ответственности.

После прокурорского вмешательства участок был очищен от отходов.

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# несанкционированные свалки , прокуратура , свалка

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