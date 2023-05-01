Первые 11 ученых вошли в состав Тюменского регионального энтомологического отделения

Тюменский медицинский университет Тюменский медицинский университет

11 ученых разных учреждений Тюменской области вошли в состав регионального энтомологического отделения РЭО. Первое собрание прошло на базе Тюменского медицинского университета 29 мая. Окончательное решение об утверждении отделения примет Российское энтомологическое общество в Санкт-Петербурге.

Руководитель отделения, доцент Тюменского медуниверситета Мария Орлова рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" о том, что в первую очередь общество необходимо для коммуникации специалистов области изучения насекомых, паукообразных и так далее.

"Набор специалистов проходит в режиме реального времени. Предложения тем, кто пожелает участвовать в жизни отделения, еще будут направляться. Нас собралось сейчас 11 человек в группу. Есть еще индивидуальные члены, которые в группу пока не собираются, но готовы общаться. Это ученые различных отраслей энтомологии, эта наука очень обширная. Есть специалисты с биологическим образованием, с медицинским. Это все те, кого интересует энтомология в разных ее направлениях", - уточнила она.

Тюменский медицинский университет Тюменский медицинский университет

Сотрудник института биологии ТюмГУ Виталий Столбов уверен, что его знания из области водяных клещей, коллекция насекомых, собранная им, пригодятся коллегам.

"Объединяться нужно, так как у нас достаточно много людей, работающих в области энтомологии, но не все друг с другом тесно контактируют. Это возможность найти новые идеи, провести новые исследования. Возможность поделиться своим опытом, результатами", - считает Столбов.

В день открытия регионального энтомологического отделения тюменские специалисты вышли на связь с коллегами из Бразилии, Республики Беларусь и из Екатеринбурга.

Тюменский медицинский университет Тюменский медицинский университет

Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского медицинского университета Елена Храмова отметила, что членам сообщества предстоит большая работа по поиску решений проблем в данной области науки.

"На стыке медицины, энтомологии, фармации, биохимии будут рождаться новые проекты, какие-то новые решения и идеи. Мой посыл сообществу - смотреть шире. Есть у нас и региональные проблемы - гаффская болезнь, которая тридцать раз за сто лет встречается. И это проблемы, которые нужно решать совместно", - убеждена проректор.

Тюменский медицинский университет Тюменский медицинский университет

Председатель регионального энтомологического общества Мария Орлова заметила, чтобы предотвратить новые опасные эпидемии, крайне важно консолидировать усилия всех специалистов, поэтому создание Тюменского отделения РЭО приобретает особую значимость.

Добавим, Русское энтомологическое общество (РЭО) – одно из старейших научных биологических обществ страны. В 2024 году исполнится 165 лет со дня его основания.

Анжела Лебедева