Фотовыставку родных бойцов СВО "Надежный тыл" открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку фотографий жён и детей бойцов специальной военной операции "Надежный тыл" открыли на пешеходной ул. Дзержинского 30 мая в Тюмени. На церемонии открытия председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что каждый снимок – это целая история отдельной семьи.

"Наравне с переживаниями на лицах этих красивых женщин мы видим любовь и гордость за своих мужей, которые сегодня выполняют воинский долг. Символично, что сегодняшнюю выставку мы открываем накануне Дня защиты детей. Ведь сегодня их будущее в руках отцов, которые отстаивают честь, свободу и независимость нашей страны", - подчеркнул он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам ведущего церемонии открытия, выставка началась акцией "Верим, любим, ждём!", которая была организована в преддверии 8 марта для женщин, чьи мужчины выполняют боевые задачи в зоне СВО. Тогда и зародилась идея проведения такой фотовыставки. В итоге событие объединило родных и близких участников СВО со всех уголков Тюменской области.

От лица жен и матерей воинов выступила супруга боевого офицера Наталья Юнгман, которая отметила, что любовь и вера здесь помогают мужчинам стать крепче и выстоять там.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Она поблагодарила всех причастных за реализацию проекта "Надежный тыл", который помогает женщинам ждать и поддерживать мужей и сыновей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

По словам Натальи Юнгман, семьям бойцов СВО оказывают всестороннюю помощь: юридическую, психологическую, социальную. А также помощь в реабилитации самих участников СВО.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также для женщин и детей организуют досуговые мероприятия, выездные экскурсии, мастер-классы, фотосессии – все это бесплатно.

Добавим, что выставка организована сторонниками партии "Единая Россия" при поддержке депутатов Тюменской областной думы и администрации Тюмени, а также Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Инна Кондрашкина