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Тюменцы могут получить консультацию по вопросам семейного законодательства

Общество, 17:46 01 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни правовой помощи детям стартовали в Тюмени и продлятся по 9 июня. На них тюменцы смогут получить консультационную помощь, в том числе и по вопросам семейного законодательства, законодательства об актах гражданского состояния, сообщает пресс-служба администрации города.

К основным задачам относятся правовое консультирование и просвещение детей, родителей, опекунов, усыновителей по вопросам семейного законодательства. Встречи пройдут по адресу: ул. Малыгина, 85, кабинет 207 с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Контактный телефон: 68-36-30.

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# День защиты детей , ЗАГС

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