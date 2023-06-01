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"День поля – 2023" пройдёт в Голышмановском городском округе

Общество, 20:23 01 июня 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Областной "День поля – 2023" пройдёт в Голышмановском городском округе. Ежегодное мероприятие состоится на базе предприятия "Тюменские молочные фермы" 10 августа, сообщает "Голышманово: телевидение и радио" в своем Telegram-канале.

В "Дне поля" примут участие руководители и специалисты сельхозпредприятий региона, главы муниципалитетов, представители научного сообщества и регионального департамента агропромышленного комплекса.

Для участников и гостей мероприятия будет работать выставка поставщиков сельскохозяйственной техники, оборудования и средств защиты растений. На демонстрационной площадке представят современные технические решения для обработки почвы, внесения удобрений, заготовки кормов, опрыскивания и уборки культур с использованием передовых разработок производителей сельхозтехники.

Селекционеры представят демонстрационные посевы зерновых и зернобобовых культур. Участники смогут познакомиться с предложениями на рынке средств защиты растений и жидких минеральных удобрений.

Областной "День поля – 2023" пройдёт на берегу реки Скакунки на Ламенской территории. Выставочные площадки 10 августа будут работать в течение всего дня.

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