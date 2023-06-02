В Тюмени открылась персональная выставка Никаса Сафронова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие выставки Никаса Сафронова "Меняя реальность" в музейном комплексе им. Ивана Словцова состоялось 2 июня в Тюмени. Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" удалось побывать на авторской экскурсии, которую провел сам художник накануне старта экспозиции.

На открытии мастер отметил, что Тюмень для него теплый и гостеприимный город, открытый и душевный, очень трогательный, как и его жители. Музей Словцова художник назвал лучшим в России, сравнив его с такими российскими и мировыми площадками, как Эрмитаж, Лувр, Пушкинский и Метрополитен.

"Здесь все для того, чтобы жители и гости города наслаждались искусством. А ведь если нет искусства, нет государства. Люди должны отвлекаться от сегодняшних процессов: ходить на выставки, в музеи, общаться с друзьями. Наша экспозиция, оснащенная специальными проекторами, и картины, оживающие на стенах, – все это интересно и интригующе", - отметил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Никас Сафронов поблагодарил жителей Тюмени за интерес, уважение и внимание к его творчеству. Художник пригласил всех на выставку, работа которой продлится до 3 сентября текущего года.

На экскурсии присутствующие окунулись в непрерывный водоворот картин, образов и мыслей художника. Классика вперемешку с ультрасовременными медийными технологиями, необычные проекции с изображениями произведений Никаса Сафронова никого не оставили равнодушным.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам автора, искусство не только воспитывает и направляет, в обществе оно играет и дипломатическую роль. Потому что художник - это посланник, который передает картины не только от себя лично, но и своей страны.

Он добавил, что через свои полотна несет людям мир, любовь, счастье и добро. Кстати, звуковое сопровождение на выставке создал сын Никаса – Лука. Классика в его исполнении на рояле звучала нежно и органично переплеталась с картинами отца.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Никаса Сафронова приветствовала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она сказала, что принимать выставку такого уровня в областной столице очень почетно. И поблагодарила автора за участие в проекте и высокую оценку предоставленного музейного пространства.

"Каждый понимает сегодня, что своими мыслями, чувствами, действиями мы можем поменять реальность вокруг нас. И если мы будем нести красоту, эстетику вовне, то и мир наш будет очень красивым, счастливым и радостным", - поделилась руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые гости выставки поблагодарили организаторов и с трепетом прикоснулись к творчеству одного из самых знаменитых художников современности. Елена Одношеина мечтала посмотреть автопортреты мастера. Они полностью оправдали ее ожидания.

"Увидеть вживую самого мастера и его полотна – это необыкновенные ощущения. Сегодня я весь день была в предвкушении. И наконец-то увидела самый известный его автопортрет. Я просто в восторге!" - поделилась тюменка.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Меняя реальность", которая начнет работу в Тюмени уже завтра, - это собрание из 106 картин разного времени и направления, чтобы каждый посетитель нашел в этой экспозиции что-то свое. Выставку органично дополняет мультимедийное сопровождение. Пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Все выполнено в духе эпохи, проглядывающей сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней и остроконечные купола башен. Как отметил художник: "Есть эклектика. Если она вкусная и хорошая, почему нет".

Инна Кондрашкина