Совместные проекты Тюменской области и Москвы становятся яркими событиями в жизни двух регионов

| Фото: t.me/panteleevav | Фото: t.me/panteleevav

Совместные проекты Тюменской области и Москвы становятся яркими событиями в жизни двух регионов. Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем ТГ-канале.

"Совместно запустили железнодорожный круиз "В Сибирь" из Москвы до Тобольска, организовали цикл мероприятий "Дни Тюменской области в Москве", презентовали наш туристический потенциал фестивалем "Сибирские каникулы" в парке Зарядье", - привел примеры сотрудничества заместитель губернатора.

По его оценке, выстроился отличный диалог с первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателем комитета по туризму Евгением Козловым.

Ближайшее яркое событие состоится в Тобольске, где с 29 июня по 15 июля пройдет фестиваль "Лето в Тобольском Кремле".

Напомним, Андрей Пантелеев 5 июня участвовал в пресс-конференции, посвященной сотрудничеству Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры и проведению в Тобольске XIV фестиваля "Лето в Тобольском Кремле".