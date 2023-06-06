Подоить коз и вылепить сибирские пельмени в "Золотую подкову" приезжают даже с Камчатки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соприкоснуться с бытом коренных жителей Тюменской области — русских и сибирских татар — приезжают гости в агротуристический комплекс "Золотая подкова", который расположен в 19 км от Тобольска в деревне Русские Медянки. Концепция этого места заключается в рассказе о дружбе двух народов.

По словам главы крестьянско-фермерского хозяйства, руководителя и основателя агротуристического комплекса "Золотая подкова" Дании Абдуллиной, о сельском туризме она и ее семья мечтали давно. Сначала поддержал муниципалитет. До сих пор поддержку оказывает Инвестиционный фонд Тюменской области. "Места очень живописные. За полгода, наверное, даже меньше, мы реализовали этот инвестиционный проект. Появились этнические юрты, сараи для содержания животных и, конечно, русская изба", — сказала она.

Фермерством семья Дании Абдуллиной занимается уже более 30 лет — держит коров мясных пород и молочного направления, птиц, овец, коз, свиней. На ферме есть чистопородные орловские рысаки, привезенные со знаменитых конезаводов России, и тяжеловозы. Для посетителей это что-то вроде контактного зоопарка. Желающие могут погладить и покормить животных.

В основном в "Золотую подкову" приезжают жители Тюменской области, но и туристы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Камчатки тоже бывают здесь. Среди гостей много детей. Скоро для них откроют инкубационный зал, чтобы они смогли увидеть, как выводят гусят, утят, цыплят. Для многих пребывание здесь экзотика, к тому же это место насыщено историей. Так, по территории комплекса проходит старинный Сибирский тракт, по нему когда-то проезжал Николай II. Летом гостей катают по этой дороге на телеге, зимой — на санях. Организуют интерактивные программы, мастер-классы по дойке коз и коров, лепке пельменей.

"Я — фермер в третьем поколении. Выросла в деревенской семье, с 13 лет доила коров, приучена к быту. Хочется показать людям красоту нашей деревни. Вообще в комплексе мы говорим о многовековой дружбе двух народов. Это сибирские татары и русские. Я родилась в деревне Татарские Медянки, но уже много лет мы работаю в деревне Русские Медянки", — добавила Дания Абдуллина.

Русская изба была специально привезена из села Тукуз Вагайского района. Это не новодел, заметила хозяйка. Сначала дом разобрали, затем собрали на новом месте. У избы, которой более 100 лет, богатая история. По словам Дании Абдуллиной, в ней жили верующие старцы, затем располагалась колхозная столовая, потом пекарня.

"Говорят, где хлеб пекут — там бесы бегут. Те, кто к нам приезжают, замечают, что здесь мощная энергетика. Люди отдыхают, высыпаются. Примерно через месяц в русской бане на дровах будут внедрять деревенские СПА-процедуры, куда войдут обертывания козьим молоком, сывороточные ванны для ног, еловая перина", — сказала руководитель комплекса.

Напомним, предпринимательница участвовала в пилотном проекте Тюменской области по акселерации бизнеса. Инициативу по созданию круглогодичного туркомплекса поддержали районный инвестофис и Инвестиционное агентство Тюменской области. Благодаря акселератору удалось достичь консенсуса с энергетической компанией и подключить агротуркомплекс к электросетям в сжатые сроки, ускорив его открытие. Первых гостей "Золотая подкова" приняла в декабре 2021 года.

Инна Пахомова