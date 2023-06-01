Большой коворкинг и библио-медиатеку хотят разместить в здании бывшего ГПТУ-11 в Тобольске

| Фото: со страницы Максима Афанасьева во ВКонтакте | Фото: со страницы Максима Афанасьева во ВКонтакте

Большой коворкинг, амфитеатр-лекторий и библио-медиатека могут появиться в здании бывшего ГПТУ-11 в Тобольске. Об этом рассказала генеральный директор архитектурного бюро Wowhaus Анна Ищенко - компании, которая совместно с СИБУРом разработала концепцию будущего выставочного центра.

В Тобольске обсудили план преобразования первого корпуса старого помещения в современную локацию для молодежи. Этот объект находится практически в центре города, напротив драматического театра. Когда-то в нем располагалось профессиональное техническое училище № 11, затем профлицей индустриального университета. Теперь оно должно стать локацией, в которой будут развиваться молодежные креативные сообщества.

"Второй год с архитекторами приезжаем в ваш город. Мы в него влюбились. Рады предлагать пути развития. Эта концепция - стартовая точка для дискуссии. Тот функционал, который заложен в здании, - первый срез, полученный после общения с администрацией города и предпринимателями. Нам нужна обратная связь от горожан. Необходимы дополнительные идеи по использованию этого пространства", - добавила Анна Ищенко.

Здесь предлагается сделать амфитеатр-лекторий, открыть рядом с ним магазин, где можно купить вещи, связанные с интеллектуальной сферой, библио-медиатеку, где можно почитать и цифровые книги, и печатные. Самое большое место, согласно концепции, занимает коворкинг. В него можно будет прийти и поработать одному или с группой людей, провести видеоконференцию. Запланировано обустройство творческого и выставочного залов. Здесь будут кафетерий и студия звукозаписи. На входе задумано много мест для ожидания и ящики для хранения вещей помимо гардероба.

Фасад предлагают обновить металлическими перфорированными панелями с цветами, взятыми из существующей мозаики. Лицевую сторону здания подсветят. При этом мозаичные панно художника Германа Черемушкина "Молодые строители" и "Инструменты", размещенные на здании бывшего ГПТУ-11, останутся неприкосновенными, заверила директор архитектурного бюро Wowhaus.

Пространство возле корпуса хотят наполнить арт-объектами, которые создадут резиденты пространства. Возможно, здесь разместят площадку и мастерские для художников. Между двумя корпусами предполагается оборудование спортивной зоны со столами для настольного тенниса.

Бюро Wowhaus базируется в Москве, но работает по всему миру. Его сотрудники спроектировали объекты для 40 городов и восьми стран. В частности, были придуманы концепции для политехнического музея, института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", кинотеатра "Пионер", центра документального кино в Москве, Дальневосточного художественного музея в Хабаровске, столичной галереи "Палисандр", театра Камала в Казани и других локаций.

Напомним, здание ГПТУ-11 долго пустовало, власти решили сохранить его, оформили в собственность и приспособят для молодежи. Проект поддержала компания СИБУР в рамках программы "Тобольск настоящий".

Инна Пахомова