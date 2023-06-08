В День России для тюменцев пройдет онлайн-концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ"

| Фото: группа "Ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте (архив)

Трансляция онлайн-концерта ко Дню России "Заря в небе занялась" начнется 12 июня в 15 часов. Для слушателей выступит фольклорный ансамбль "ЯромилЪ".

"В нашем коллективе - семь национальностей и все поют русские народные, сибирские песни. Мы записываем их в экспедициях, расшифровываем и обрабатываем. Для этого концерта также использовался этнографический материал, то есть это те песни, которые народ знает и любит", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" художественный руководитель фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" Руслана Лосева.

Тюменцы услышат песни "Вспомни, вздумай Казаченька", "Цыганочка Ганна", а также другие - о жизни, любви, вере, силе и семье. С помощью музыкальных композиций ансамбль предлагает вспомнить историю России и историю предков, которые на протяжении столетий проявляли самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине.

Концерт рассчитан на 50 минут. Его можно будет посмотреть на сайте Тюменского концертно-театрального объединения и в группе Дворца культуры "Нефтяник" во ВКонтакте.

"Мы решили провести онлайн, потому что так больше людей сможет послушать музыку. И потом вдруг кто-то снова захочет пересмотреть, вдруг кому-то западет мелодия в душу. Он откроет социальные сети и включит наше выступление", - добавила Руслана Лосева.

Возрастное ограничение 12+.

Виктория Макарова