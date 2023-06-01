В Тюменской больнице создали каркас из металла для восстановления пациента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каркас из металла для восстановления грудной клетки пациента создали в Областной клинической больнице №2 в Тюмени. Житель с. Казанское 37 лет пострадал в аварии. В приемное отделение он поступил со множественными переломами ребер, разрывом диафрагмы и травмой головы, сообщает пресс-служба медучреждения.

На первом этапе врачи обеспечили доступ к повреждению. Затем провели дренирование плевральной полости и ушили разрыв диафрагмы.

"Второй этап состоял в том, что совместно с руководителем Областного травматолого-ортопедического центра Алексеем Фарйоном выполнили стабилизацию грудной клетки с помощью специальной металлической конструкции. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить внутренние органы сломанными частями костей грудной клетки", - пояснил заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ№2 Денис Патрашков.

В стационаре мужчина прошел консервативное лечение, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенту рекомендована реабилитация в домашних условиях и наблюдение амбулаторно у хирурга.

В ОКБ № 2 отметили, что ежегодно в медучреждении спасают жизни тысяч пациентов не только в Тюменской области, но и других регионов.