Кадры из более десяти природных зон представлены на фотовыставке "Моя Родина – Россия"в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 часовых поясов, более десятка природных зон, 130 тыс. видов животных, все это можно увидеть на фотовыставке "Моя Родина – Россия" в Тюмени. Из отдельных фотографий, как пазл складывается образ современной России, представление о её истинном масштабе.

Организатор - Русское географическое общество таким образом знакомит каждого с природным и культурным многообразием России. К примеру, посетители узнают и много интересных фактов о Родине. Путешествие на поезде от Калининграда до Владивостока займет больше недели, а с севера на юг – от Мурманска до Дербента – почти четверо суток. Разница между самой высокой и самой низкой температурой, когда-либо зафиксированной в России, составляет 113 градусов

Фотовыставка работает в парке "Россия – Моя История" Тюмени до 20 часов.