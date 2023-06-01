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Александр Моор: Югру и Тюмень связывают особые многовековые отношения

Общество, 20:16 12 июня 2023

Югру и Тюмень связывают особые многовековые дружеские, экономические, духовные отношения. Примером такого сотрудничества является проект "Культурное сотрудничество", в рамках которого тюменские коллективы вступают в концертных залах разных городов автономного округа.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в Ханты-Мансийске, поздравляя жителей Югры с Днем России. А жителей окружной столицы еще и с Днем города.

"Сегодня День России – нашей великой и многонациональной Родины. И Тюмень, и Югра очень схожи. Здесь бок о бок живут люди более ста национальностей. Мы любим и гордимся нашей совместной великой историей. И мы храним наше национально-культурное достояние. Сегодня – ныне живущие работают во благо России. Как говорит национальный лидер, президент России Владимир Путин, культурное и национальное многообразие нашей страны - это особая всепобеждающая сила. И чем сильнее внешнее давление, тем крепче мы становимся", - подчеркнул глава региона в своей речи.

Он также поблагодарил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову за реализацию совместных проектов, дружбу и сотрудничество между регионами. И отметил, хотя все мы разные, у нас общие ценности. И главные – это любовь к Родине, ответственность за ее будущее.

"Мы также все вместе шаг за шагом, преодолевая все трудности добьемся наших общих целей и наше общей Победы", - подчеркнул Александр Моор.

А делясь впечатлениями в своем ТГ-канале от праздника в окружной столице он отметил, что несмотря на пасмурную погоду, было жарко от добрых эмоций.

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# Александр Моор , День России , Наталья Комарова

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