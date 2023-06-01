Зачем нужна туристическая страховка?

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На данный момент туристическая страховка шенген является обязательным документом, который необходимо оформить перед путешествием за границу. Разумеется, данное требование сегодня выполняется, но в большинстве случаев люди даже не понимают для чего нужен медицинский полис, ведь они едут отдыхать, а не по больницам ходить.

Для чего потребуется страховка?

На самом деле предварительное оформление страхового полиса является выгодным в первую очередь самим туристам, поскольку помогает решить многие крайне неприятные ситуации. Вот несколько примеров.

Получение визы

На данный момент в предоставлении визы в страны Шенгенской зоны будет отказано в случае отсутствия туристической страховки. А между тем, в эту зону входит достаточно большое количество стран, так что отказ от страховки существенно ограничивает возможность для путешествий.

Кстати говоря, несмотря на тот факт, что страны, участвующие в шенгенском соглашении, едины, у каждой из них могут быть установлены индивидуальные условия для страховых полисов. Так что перед оформлением страховки надо внимательно с ними ознакомиться.

Компенсация затрат на медицинские услуги

Многие слышали рассказы о том, как дорого стоит медицина в других странах. Надо заметить, что это вовсе не пустые слова. Так, обращение к врачу даже по незначительному поводу обойдется очень дорого. Вполне вероятно, что у туриста попросту может не оказаться подобной суммы, что поставит его в крайне сложное положение. Но наличие страховки позволяет этого избежать, поскольку расходы на лечение в данном случае берет на себя страховая компания.

Транспортировка тела на родину

К сожалению от гибели во время поездки также никто не застрахован. И если такое случается, то у родственников начинаются серьезные проблемы, поскольку привезти умершего родственника будет крайне сложно и обойдется в кругленькую сумму. Если же имеется туристическая страховка, то страховая компания не только оплатит все расходы, связанные с данным процессом, но и также организует транспортировку самостоятельно.

Компания Тинькофф сегодня предлагает широкий выбор страховых полисов для получения шенгенской визы по достаточно доступным ценам. Таким образом, клиенты Тинькофф могут чувствовать себя защищенными от разных жизненных неурядиц даже в других странах. Получить страховой полис Тинькофф можно за пару минут через интернет.

Информация предоставлена - АО “Тинькофф Банк”

ИНН 7710140679

ОГРН 1027739642281

универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673

РЕКЛАМА

Реклама

erid: 2VtzqxAqmJJ,