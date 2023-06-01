Победителей XXI фестиваля "Православие и СМИ" назовут в Тобольске 16 июня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Имена победителей XXI фестиваля "Православие и СМИ" назовут в Софийско-Успенском соборе в Тобольске 16 июня с 13 до 14 часов.

Напомним, на конкурс поступило более 100 работ журналистов, работающих на радио, телевидении, в печатных СМИ и интернет-изданиях из 25 регионов. География участников широка – от Хабаровска до Калининграда.

Задача журналистов на сегодня – не допустить того, чтобы происходило отчуждение между людьми, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Фестиваль "Православие и СМИ – очень важное событие. Во времена, когда против нашей страны, народа, культуры, церкви осуществляются враждебные действия, сеется рознь, журналисты, которые пишут о религии, церкви призваны к таким исповедническим трудам. Святейший патриарх Кирилл неоднократно говорил о том, что труд журналиста требует постоянного духового внимания к самому себе. Чтобы общество преобразилось, нужны наши труды, которые позволят отстаивать ценности", – сказал он.

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий считает, что такие фестивали нужны для общения, обмена опытом между коллегами.

"У этого фестиваля простое и хорошее название. Всего два слова, но для меня в них заключено многое. Православие – это система ценностей, которая вырабатывалась больше тысячи лет, это полностью гармонирует с моим осознанием мира. СМИ – это вся моя жизнь. Система ценностей СМИ близка к системе православия", – сказал он.

Корреспондент газеты "Белгородская правда" Анна Черкашина приехала на фестиваль в Тобольск из Белгородской области. На конкурс она отправила несколько работ – о спорте, которым занимаются священники, помощи вынужденным переселенцам, старинных храмах. "В Тюменской области я впервые. Для меня очень интересно побывать в этих краях и познакомиться с историей. Восхищена достопримечательностями. История ощущается в Тобольске на каждом шагу. Так впечатляет кремль!" – поделилась она.

Анна Черкашина добавила, что конкурсов и фестивалей, касающихся темы православия, в стране проводится не так много. Для жительницы Белгородской области это отличная возможность пообщаться с единомышленниками, посмотреть, как работают коллеги из других регионов, почерпнуть для себя что-то в профессиональном плане. "Новые знания очень полезны для нашей работы", – заключила конкурсантка.

Для гостей из разных регионов организаторы подготовили обширную программу. Отметим, многие участники XXI фестиваля "Православие и СМИ" прибыли в Тобольск 13 июня. Для них в этот день организовали экскурсию по культурно-историческому ландшафтному парку "Ермаково поле", где основатель этого места Аркадий Елфимов рассказал о замысле и конкретных композициях, с помощью которых раскрывается история духовной столицы Сибири.

Утро 14 июня началось для журналистов с молебна в честь открытия фестиваля. На официальном открытии события в тронном зале Архиерейского дома присутствующим зачитали приветственный адрес от губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона выразил надежду, что город подарит участникам вдохновение, новые идеи, а обмен мнениями во время образовательной программы будет полезен для профессиональной деятельности и творчества.

Затем последовала панельная дискуссия "Церковь и СМИ в условиях информационных вызовов". Здесь же иерей, настоятель Никольского собора в Мосальске, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой провел мастер-класс "Как заинтересовать аудиторию". Встреча с ним была одинаково полезна как для представителей РПЦ, так и для журналистов. Сегодня, по словам Владислава Берегового, на страницу которого во ВКонтакте подписаны более девяти тысяч человек, всем необходимо развивать свои страницы в социальных сетях, популяризировать сообщества издательств.

"Молодежь считает, что если тебя нет в социальных сетях, то тебя нет в реальной жизни. Вас будут слушать, когда вы не просто выложите что-то на своем сайте, а когда вы параллельно расскажете об этом в личных соцсетях или в пабликах СМИ. Если у вас нет странички, то ваша деятельность не такая продуктивная, какой могла бы быть", – считает он.

Владислав Береговой посоветовал часто записывать видеоролики и подавать информацию с юмором, сарказмом.

Этот день завершился для участников фестиваля экскурсией по храмам в подгорной части и просмотром спектакля "Медведь" в Тобольском драматическом театре.

Инна Пахомова