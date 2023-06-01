Тюменцев приглашают на бесплатный спектакль в театральный центр "Космос"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль-инсталляцию "Бежать нельзя остаться" покажут в Молодежном театральном центре "Космос". С 27 по 30 июня состоится 12 показов. Событие приурочено ко Всемирному дню беженца и проводится при поддержке УВКБ ООН в России, сообщает издание "КП-Тюмень".

"Во Всемирный день беженца неравнодушные отдают дань уважения силе, стойкости и храбрости людей, которые покинули свою страну, чтобы спасти жизнь. Наша команда также сопереживает тем, кто вынужденно уехал. Поэтому решили чуть глубже познакомить тюменцев с этой проблемой и показать, что чувствуют беженцы", — сказала исполняющая обязанности руководителя "Космоса" Оксана Сысоева.

Добавим, инсталляция поставлена по одноименному комиксу. Сюжет графического романа раскрывает историю семи детей, которые переехали из разных стран. Семерка в спектакле также обладает особым смыслом. Через него раскрываются образы и символы семи стран: Палестины, Йемена, Демократической Республики Конго, ЦАР, Сирии, Южного Судана, Афганистана.

Спектакли будут проходит в 14, 17 и 20 часов. Чтоб стать зрителем, необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно оставить заявку в группе "Космоса" во ВКонтакте.