"Вместе выбираем – вместе побеждаем!" – слоган избирательной кампании по выборам губернатора Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Вместе выбираем – вместе побеждаем!" – таков звучит слоган, закрепленный в символике избирательной кампании по выборам губернатора Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Принять участие в голосовании можно в течение одного дня – 10 сентября 2023 года.

Кроме выборов главы региона в этот день планируются к проведению избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов Тюменской областной думы и депутатов Тюменской гордумы.