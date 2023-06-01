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"Вместе выбираем – вместе побеждаем!" – слоган избирательной кампании по выборам губернатора Тюменской области

Общество, 17:22 19 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Вместе выбираем – вместе побеждаем!" – таков звучит слоган, закрепленный в символике избирательной кампании по выборам губернатора Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Принять участие в голосовании можно в течение одного дня – 10 сентября 2023 года.

Кроме выборов главы региона в этот день планируются к проведению избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов Тюменской областной думы и депутатов Тюменской гордумы.

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# Игорь Халин

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