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Более 110 тысяч жителей Тюменской области вакцинировались от клещевого энцефалита

Общество, 14:43 20 июня 2023

из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

110 тыс. 886 жителей Тюменской области прошли вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита по данным на 19 июня. Из них 76 тыс. – это лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 34 тыс. 886 – дети до 14 лет, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита. Поставить прививки можно в медицинской организации по месту жительства, либо в частных медицинских центрах.

Также в Тюменской области проводятся акарицидные обработки в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ. Всего от клещей обработано 7 тыс. 167 га, включая территории организаций отдыха и оздоровления детей.

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# вакцинация , клещевой энцефалит , Роспотребнадзор

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