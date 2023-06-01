Тюменцы сыграли в интерактивную игру "Морской бой"

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Интерактивную игру "Морской бой" провели для тюменцев в ТРЦ "Кристалл" 21 июня. Вне зависимости от результата все игроки получили сладкие призы и тематические стикерпаки.

"Мы решили рассказать жителям города о фестивале "Станция молодежная", который организуем совместно с командами молодежной политики. Предложили посетителям торговых центров сыграть в полноразмерный "Морской бой", чтобы и поднять настроение в этот пасмурный день, и познакомить с активностями, которые будут на фестивале", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель руководителя медиацентра молодежной политики Тюменской области Владислава Юнязева.

Организаторы разместили поле для "Морского боя". В ячейках спрятаны призы. Посетителям дается три попытки, чтобы "потопить корабль". Если участник справился успешно и два раза попал в цель, то может выбрать поощрение между попавшимися.

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Помимо этого все желающие смогли сфотографироваться в фотозоне. Ее украсили в морской тематике: текстильными фигурами с изображениями кораллов, медуз, подзорной трубы и спасательного круга.

На игру жителей ждут также 21 июня в ТРЦ "Сити молл" с 17 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. 23 июня всех приглашают с 16 часов до 19 часов 30 минут в ТЦ "Вояж".

Напомним, 24 июня в Тюмени, Тобольске и Ишиме пройдет тематический фестиваль "Станция молодежная". На событии жителей региона ждут пять тематических платформ, где можно поучаствовать в турнирах по интеллектуальным играм, спортивных состязаниях, благотворительных мастер-классах, интерактивных выставках и театральных постановках.

Подробная афиша мероприятий размещена на станция-молодежная.рф.

Виктория Макарова