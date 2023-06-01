  • 22 июня 202322.06.2023четверг
  • USD84,2467
    EUR92,0014
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер северо-западный

Памятник бойцу Красной Армии Михаилу Балину открыли в Тобольске

Общество, 13:08 22 июня 2023

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Памятник красноармейцу Михаилу Балину открыт в Тобольске в День памяти и скорби. В торжественном мероприятии приняли участие глава города Максим Афанасьев и внук бойца Виктор Одинцев, а также юнармейцы и жители Тобольска.

Захоронение бойцов Красной Армии, в числе которых был тоболяк Михаил Балин, обнаружено в 2020 году в урочище Дроничено в Тверской области. В 2021 году его останки были привезены на родину и переданы для захоронения родным.

Всего из Тобольска и Тобольского района в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 23 тыс. человек, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

"Сегодня - памятный день начала Великой Отечественной войны, когда наша великая страна содрогнулась от ужасной новости. И сейчас мы переживаем вторую волну борьбы с фашизмом. С болью в сердце мы читаем новости о сносе монументов нашим героям в некогда дружественных странах. И сейчас всех должно воодушевить известие о том, что в сибирской глубинке, как и по всей России, жива память о солдатах Великой Отечественной войны", - отметил Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День памяти и скорби , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 22.06.2023Эксперт оценила участие губернатора Александра Моора в открытии виртуального концертного зала в Заводоуковске
13:52 22.06.2023Дополнительный рейс из Тюмени в Ереван запустили в июне
13:41 22.06.2023Туристы, посетившие Тюменскую область, приезжают повторно
13:30 22.06.2023На железнодорожном вокзале в Тюмени пройдут антитеррористические учения